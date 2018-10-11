Yolda takip ettiği kadını görüntüledi, linçten polis kurtardı (2)

TUTUKLANDI Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yürüyen S.K. isimli kadını arkasından takip edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Erol Acar (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  Cemil SEVAL/MANİSA,...

Yolda takip ettiği kadını görüntüledi, linçten polis kurtardı (2)

TUTUKLANDI
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yürüyen S.K. isimli kadını arkasından takip edip, cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Erol Acar (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Cemil SEVAL/MANİSA, ()

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