Yolcunun çantasından 500 gram metamfetamin çıktı

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde minibüsteki bir yolcunun çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi, Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Yüksekova ilçesinde 4 Ekim Perşembe günü, Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol noktasında, ekipler bir yolcu minibüsünü durdurup arama yaptı. Yapılan aramalarda bir kadının çantasında 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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