Yolcunun ayakkabısında 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi

VAN,()-VAN- Bitlis karayolunda jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Şüpheli bir yolcunun üst aramasında ayakkabı içine gizlenmiş 1 kilo 472 gram eroin ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesi yakınındaki Van-Bitlis Karayolu'nda yol kontrolleri yaptı. Kontrol esnasında durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli bir yolcunun üst araması yapıldı. Şüpheli kişi, ayakkabısının içerisine gizlediği 1 kilo 472 gram eroin ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI