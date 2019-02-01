Yolcu treni, otomobile çarptı; sürücü ile Azeri kadın yaralı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, () - AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim Dolu (46) ile yanındaki Azeri Nigana Aliyeva (56) ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesinde meydana geldi. İbrahim Dolu, yönetimindeki 03 NA 642 plakalı otomobille hemzenin geçitte, otomatik bariyerler kapalıyken, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada 72013 sefer sayılı Denizli- Eskişehir seferinin yapıldığı Pamukkale Ekspress yolcu treni, Dolu'nun otomobiline çarptı. Trenin altında bir süre sürüklenen otomobil, daha sonra yol kenarına savruldu. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü İbrahim Dolu ile araçtaki Azerbaycan uyruklu Nigana Aliyeva ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

FOTOĞRAFLI