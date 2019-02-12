Yolcu otobüsünün çarptığı Fin turist öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Finlandiyalı turist Jouka Ensio Pulkkinen'e (63) yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsü çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan turist yaşamını yitirdi.

Alanya'ya bağlı Kargıcak Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen kaza şöyle meydana geldi;

Yolun karşısına geçmek isteyen Finlandiyalı Jouka Ensio Pulkkinen'e, Davut A.'nın kullandığı 34 EG 4333 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, çarptı. Pulkkinen ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Jouka Ensio Pulkkinen ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Pulkkinen, hayatını kaybetti. Jouka Ensio Pulkkinen'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Otobüs sürücüsü Davut A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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