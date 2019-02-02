Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar

Yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: Aynı aileden 3 ölü, 2 yaralı/ Ek fotoğraflar

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