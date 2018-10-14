Yol ortasındaki kavgada bıçaklandı, hastanede öldü (2)

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre 36 yaşındaki Murat Alalağaç'ı, kız arkadaşına laf attığı için bıçakla öldüren O.A. ve diğer şüpheli Y.T., polis ekipleri tarafından...