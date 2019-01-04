Yol işaret tabelalarını oksijen tüpüyle kesip çalmaya çalışan 5 kişi yakalandı

BURSA-İzmir Karayolu üzerinde bulunan yol işaret levhaları ve reklam tabelalarını oksijen kaynağı ile keserek, çalmaya çalışan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Hırsızlık olayı, 3 Ocak günü saat 14.00’de meydana geldi. Bursa-İzmir Karayolua, kırsal Orhaniye Mahallesi Mevkii'nde yol kenarında bulunan reklam tabelaları ve karayolu işaret levhalarını oksijen kaynağı ile keserek çalmaya çalışan H.I., M.D., C.G., A.S. ve E.A. Karacabey Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



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