Yenipazar'daki 5 yangının şüphelisi yakalandı

AYDIN'ın Yenipazar ilçesindeki zeytinlik ve ormanlık bölgede, farklı zamanlarda 5 yangın çıkaran zanlı, yakalandı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen ve yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirlenen şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Donduran Mahallesi'nde 25-28-29 Eylül'de 3 kez, 1 ve 4 Ekim'de ise 2 kez olmak üzere toplam 5 defa, zeytinlik ve ormanlık bölgede yangın çıktı. Kundaklama sonucu başladığı belirlenen, toplam 10 hektar alanı etkileyen yangınları çıkaranların yakalanması için jandarma ekipleri, Çiftçi Malları Koruma ve Orman İşletme Şefliği görevlileriyle birlikte bölgede devriye nöbetine başladı. Ekipler dün akşam, aynı bölgeye gelerek elindeki bidonda bulunan benzini döküp yangın çıkarmaya çalışan A.H.'yi suçüstü yakaladı. A.H.'nin yüzde 70 zihinsel engelli olduğu belirlendi. Gözaltına alınan, bölgedeki yangınları kendisinin çıkardığını itiraf ettiği öğrenilen A.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



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