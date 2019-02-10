TUTUKLANDILAR
Kahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Yaşlı kadının parası ile altınlarını gasbedenlerden biri komşuymuş (2)
TUTUKLANDILAR Kahramanmaraş'ta evine girdikleri Fatma Karakuş'un parasını ve altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen İsmail A. ile Emrah B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
TUTUKLANDILAR
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