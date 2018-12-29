Yaşlı kadının ölümünde üvey oğlu tutuklandı

DÜZCE'de, Miyaser Bedir'in (74), 2 yıl önce evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üvey oğlu Salih Akyaz tutuklandı.Düzce merkeze bağlı İslahiye köyünde yaşayan Miyase Bedir, 31 Mart 2016 günü evinde yakınları tarafından ölü bulundu. Bedir'in otopsisinde boynunda kırıklar olduğu olduğu ortaya çıktı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Miyaser Bedir'in öldürülmesiyle ilgili aileden 10 kişi gözaltına alındı. Düzce Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, Miyaser Bedir'in üvey oğulları S.A., İ.A. ve Salih Akyaz ile gelinleri B.A., Z.A. ve E.A. mahkemeye sevk edildi. Salih Akyaz, 'kasten ve planlayarak adam öldürme' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 5 kişi ise adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı.

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