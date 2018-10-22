Yaşlı kadını telefonda baskı yapıp, defalarca dolandırmışlar

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da, kendilerini polis olarak tanıtarak, telefonda baskı altına aldıkları A.H. (77) adlı kadının, farklı zamanlarda, toplam 92 bin lirası ile yaklaşık 10 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan 3'ü Suriyeli 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İhbarı değerlendiren Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden kişi veya kişilerin telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, Antalya Konyaaltı'da oturan emekli kadının parasını baskı yapıp, korku oluşturarak, çeşitli bahanelerle aldığını belirledi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, kent merkezine gelmesi beklenen kişilerin, Manavgat'tan döndüğünü tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yardım isteyen görevliler, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R.'nin Silifke ilçesinde yakalanmasını sağladı. Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada; 35 bin lira ele geçirilirken, paranın Konyaaltı'da oturan emekli A.H.'ye ait olduğu saptandı.

BİRÇOK KEZ DOLANDIRMIŞLAR

Eve gelen gerçek polislere inanmayan A.H.'nin, şüphelilerin baskılarından çok korktuğu ve kendilerine vermek üzere bankadan 35 bin TL kredi çektiği öğrenildi. Oğlu bankanın bölge müdürü, kızı da profesör olan A.H., polise verdiği ifadesinde aynı kişilerin, farklı zamanlarda 92 bin lira nakit parasını, yaklaşık 10 bin TL değerindeki 22 ayar altın bilezik, altın zincir, kolye ve çeyrek altınını aldığını söyledi.

Antalya'ya getirilen şüphelilerden aldıkları bilgiler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekipler, Akçakale'den tekrar kadından para istenmesi üzerine teknik ve fiziki takibe başladı. A.H., şüphelilerin istediği parayı Liman Mahallesi 40. Sokak üzerindeki çöp konteynerinin altına bıraktı. Takipte olan polis, parayı alması için yönlendirilen M.G.'yi kovalamaca sonucu ara sokaklarda yakaladı. Yapılan sorgulamada M.G.'nin, Suriye uyruklu T.A., R.E.D. ve İ.R. ile birlikte hareket ettiği belirlendi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

'OĞLUNUN HABERİ OLMASIN' DEMİŞLER

Dolandırıcıların, kadını bankada müdür olan oğlunun durumdan haberdar olmaması için uyardığı, A.H.'nin de sık sık kredi çekmesinin nedenini soran bankacılara "Oğluma doğum günü hediyesi alacağım, haberi olmasın" dediği öğrenildi. A.H.'nin ayrıca evini de satmak için piyasa araştırması yaptığı ortaya çıkarıldı.

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