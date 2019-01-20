Yaşlı çift sobadan zehirlendi

Gürkan YILMAZ/DEVREKANİ (Kastamonu), () - KASTAMONU'da bir süredir haber alınamayan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Niyazi Yazıcıoğlu (77) ve eşi Rabia Yazıcıoğlu'nun (72) sobadan sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.

Devrekani ilçesi Kurtşeyh Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir süre haber alınamayan Rabia ve Niyazi Yazıcıoğlu'nun durumunu merak eden yakınları polis ekiplerine bilgi verdi. Eve giren polis ve sağlık ekipleri, yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Çiftin cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.