Yasadışı avcılık, Sahil Güvenliğin havadan denetimine takıldı

MERSİN, () - MERSİN'de, yasadışı su ürünleri avcılığı yaparken 'drone'a yakalanan 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 TL para cezası kesildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, Berdan Çayı ile Seyhan Nehri'nin denize döküldüğü bölgede yasadışı su ürünleri avcılığı yapıldığını belirledi. Bölgedeki drone destekli kontrollerini sıklaştıran ekipler, 4 balıkçı teknesine 55 bin 207 TL para cezası kesti. Misinadan yapılan ve hayalet ağı olarak bilinen 200 metrelik tuzak ağına da el konuldu.

Drone'lu operasyon saniye saniye kaydedilirken, yasadışı avcılığa yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.



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