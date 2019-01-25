Yaralı kişi, itfaiye operasyonuyla kurtarıldı

ANTALYA'da, yaklaşık 10 metreden düşen Bahri Keskin (63), itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Özcan Parkı'nda gezen Bahri Keskin, iddiaya göre park içindeki Kadın Yarı'na inmek istedi. Yağmur nedeniyle ıslak zeminde ayağı kayan Keskin, yaklaşık 10 metreden kayalık zemine düştü. Başında yaralanan ve sol bacağı kırılan Bahri Keskin'in, yardım çığlıklarını duyan çevredekilerden İsa Dönmez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşamaması üzerine itfaiye ekipleri ip istasyon kurdu ve kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri halatla yaralının yanına indi. İlk müdahaleden sonra Bahri Keskin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleden Bahri Keskin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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