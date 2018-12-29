OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Evinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yaşlı gözlerle izleyip "Annemiz gitti" diye feryat etti.
Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), ()
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Yangından kaçarken kabloya takılarak düşen yaşlı kadın öldü (2)
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU Evinde yangından kaçarken ölen Ömriye Kayacıoğlu'nun (76) eşini 20 gün önce kaybettiği ve yalnız yaşadığı öğrenildi. Ömriye Kayacıoğlu'nun oğlu Tevfik Kayacıoğlu, yangın söndürme çalışmalarını...
OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
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