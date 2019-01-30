HASTANEDE KURTARILAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()
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Yangın sırasında çatıdan düşen fabrika sahibi ağır yaralandı (2)
HASTANEDE KURTARILAMADI Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kereste fabrikasındaki yangın sırasında çatıya çıkarken, beton zemine düşüp, ağır yaralanan iş yeri sahibi Yaşar Seçgin, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde doktorların...
HASTANEDE KURTARILAMADI
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