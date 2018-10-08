Yangın can aldı: 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL - Üsküdar'da bir binanın bodrum katında çıkan yangında 79 yaşındaki Sabiha Haymeci hayatını kaybetti. İki kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, İcadiye Mahallesi Müneccimbaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle saat 04.00 sıralarında çıkan yangında evde bulunan 3 kişiden ikisi kendi imkânlarıyla binadan çıkarken 79 yaşındaki alzaymır hastası Sabiha Haymeci binadan çıkamadı. Yoğun dumanların yükseldiği binaya komşularının ihbarıyla çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonrası kısa sürede söndürülen yangının ardından bodrum katta bulunan daireye giren itfaiye ekipleri Haymeci'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Haymeci'nin kızı ve torununa ise olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. Dumandan zehirlendiği tespit edilen Haymeci'nin cansız bedeni, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatırken yangının kesin çıkış nedeniyse itfaiye ekiplerinin incelemelerinin ardından belli olacak.

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