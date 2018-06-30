Yanan otomobilden sıçrayan ateş, tarlayı kül etti

Mustafa ULUSOY/BAYAT(Çorum), ()-ÇORUM'un Bayat ilçesinde yanan otomobilden sıçrayan ateş yaklaşık 20 dönüm ekili tarlayı kül etti.



Yangın, Çorum ili Bayat ilçesi Kuruçay köyü mevkisinde meydana geldi.İddialara göre Selahattin Yurttakal'ın kullandığı 06 ZJB 96 plakalı otomobil, motor ve elektrik aksamından kaynaklanan arıza nedeniyle alev aldı. Sürücü otomobilinde bulunan yangın tüpü ile yangını söndürdü. Bu esnada otomobilden Hasan Köse'nin tarlasına sıçrayan ateş bir anda büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çevredeki vatandaşlar ve Bayat Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın güçlükle söndürülürken yakaşık 20 dönüm alan küle döndü. Yangın sonrası jandarama soruşturma başlattı.