Yalova Üniversitesi'nde ihaleye fesat iddiası: 9 gözaltı

YALOVA Üniversitesi’nin düzenlediği 4 ihaleye 'fesat karıştırıldığı' iddiasıyla 6’sı kamu görevlisi, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Yalova Üniversitesi’nde 4 ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda, 6’sı kamu görevlisi, 9 kişi gözaltına alındı. Konuyla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, yazılı bir açıklamada bulundu. Özgür, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Yalova Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından 2015 yılı içerisinde yapılan 2 adet hizmet alımı ve 2 adet mal alımı ihalelerine fesat karıştırılması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, 6’sı kamu görevlisi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şahıslar halen gözaltında bulunmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Gelişmelerde ayrıca bilgi verilecektir."



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