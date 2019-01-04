Yalova polisinden 'şok uygulama': 6 gözaltı

YALOVA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 1-4 Ocak 2019 tarihleri arasında farklı zaman aralıklarında 'şok uygulamalar' gerçekleştirildi. Uygulamalarda 2 ruhsatsız silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımlarıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti ile kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarını işleyen şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik şok uygulamalar gerçekleştirildi. 1- 4 Ocak 2019 tarihleri arasında farklı zamanlarda gerçekleştirilen bazı mahallelerde sokak ve parklarda yapılan şok uygulamalarda çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi. Bu kontrollerde toplam 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şok uygulamalar sonucunda şüpheli şahıslardan 2 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet bu tabancalara ait mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında adli tahkikat yapıldı.



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