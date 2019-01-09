ŞANLIURFA’da, İbrahim Kılıç (61), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Olay, öğleden sonra Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan İbrahim Kılıç’tan 3 gündür haber alamayan komşuları evin kapısını çaldı. Yanıt alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde Kılıç'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlenen Kılıç'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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