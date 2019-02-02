Yakıt yüklü tanker devrildi: 2 yaralı

AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen mazot taşıyan tankerin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, 20.30 Ortaköy İlçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde-Ankara Karayolunda ki bir firmaya akaryakıt taşıyan Seyfullah Turanç (29)’un kullandığı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Yan yatan tankerin sürücüsü Seyfullah Turanç ile araçta bulunan Mustafa Berdan Özdemir (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Turanç ile Demir’i sıkıştığı yerden kurtardı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI