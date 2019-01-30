ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, Viranşehir'deki çeşitli adreslere polis operasyonu düzenlendi. İlçede, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları öne sürülen, aralarında 6 şarkıcının da olduğu 11 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, adreslerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
KENT MERKEZİNDE 1 TUTUKLAMA
Öte yandan Şanlıurfa kent merkezinde gözaltına alınan Veysi K. ise sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Viranşehir'de PKK propagandasına 11 gözaltı
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca...
ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, düğünlerde terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen, 6'sı şarkıcı 11 kişi, gözaltına alındı.