Villada öldürülen 5 teröristin Konya emiri ve 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, () - KONYA'da eylem hazırlığı yaptıkları villada polisle girdikleri çatışmada ölü ele geçirilen 5 DEAŞ'lı terörist ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle yargılanıp, cezaya çarptırılan 10 sanıktan biri olan M.A.K. etkin pişmanlıktan faydalanıp, polise, örgütün 'Konya Emiri' ve 2 kişinin isimlerini verdi. Terör polisi, geçtiğmiz Cuma günü düzenlediği operasyonla biri emekli polis 3 şüpheliyi yakaladı. Ölü ele geçirilen DEAŞ'lı teröristlere öldürüldükleri villayı bulmakta yardımcı oldukları öne sürülen şüpheliler tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz 2017 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın, merkez Meram ilçesine bağlı Yorgancı Mahallesi'nde 'Meram Bağları' olarak bilinen Dudlukır mevkiindeki hücre evi olarak kullandığı villaya operasyon düzenledi. Teröristlerin ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışmada 'Ebumuaz' kod adlı Veysel Seçmen, 'Seyfulislam' kod adlı Furkan Tulay, 'Ebuderda' kod adlı Abdulbaki Yorgun, 'Enes' kod adlı Mehmet Enes Doğan ve 'Ebu Muhammed' kod adlı Müslüm Ceylan ölü ele geçirildi. 4 özel harekat polisi ise hafif yaralandı. Villada yapılan aramada 5 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silahlara ait 1500 mermi, 1 tabanca, canlı bomba yeleği ve canlı bomba yeleği için 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilogram TNT patlayıcı ile fünye ele geçirildi.

CANLI BOMBA YELEĞİ HAZIRLARKEN ÖLDÜRÜLDÜ

Ölü ele geçirilen teröristlerin, DEAŞ'ın Suriye'deki kamplarında eğitim aldığı, 15 Temmuz anma törenlerinde eylem yapmak için, polis baskınından kısa süre önce Türkiye'ye giriş yaptıkları saptandı. Teröristlerden Abdülbaki Yorgun'un, 12 kalıp halinde hazırlanan 4 kilogram TNT patlayıcıyı canlı bomba yeleğine yerleştirmek üzereyken, öldürüldüğü ortaya çıktı. Yanında bir fünye de bulunan teröristin, 'PKK üyeliği' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde açlık grevine girdiği ve yine cezaevindeyken DEAŞ'lı teröristlerle tanıştığı, tahliye olduktan sonra da bu örgütün saflarına katıldığı ortaya çıktı.

CEZA YAĞDI

Çatışmanın ardından örgüte yönelik operasyonlarını genişleten polis öldürülen teröristlerle bağlantıları oldukları iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu şüphelilerden 9'u tutuklandı. Konya 9'uncu Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın 23 Kasım 2018 tarihinde görülen karar duruşmasında, 18 yaşından küçük olan R.M. 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Yaşının küçük olması nedeniyle de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Fahri Karahan'a 7 yıl 6 ay, Muhammed Ali Danışman, Özgür Kılıç, İlhan Alpaslan, Erhan Fidan, Burhan Yamak, Yakup Memi ve Ramazan Aras'a 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi. 5 yıl ceza verilen M.A.K. ise etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye oldu.

KONYA EMİRİ TUTUKLANDI

Dava boyunca itirafçı olmak istediğini söyleyen M.A.K.'nın örgütün Konya Emiri olduğunu öne sürdüğü kişi ve 2 şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Şubesi ekipleri geçtiğimiz Cuma günü eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda emekli polis memuru M.A. ile S.A. ve B.S. gözaltına alındı. Teröristlere öldürüldükleri villayı bulmada yardımcı oldukları ileri sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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