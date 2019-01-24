Villada 5 kilogram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde jandarmanın bir villaya yaptığı operasyonda 5 kilo 700 gram toz esrar ve 50 gram uyuşturucu madde skunk ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Kısım Amirliği ve Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Tekirova Jandarma Karakolu ekipleri, hakkında 5 ayrı suçtan arama kararı bulunan S.K.'nın(45) Beycik Mahallesi'nde bir villada saklandığını, burada uyuşturucu madde satışı yaptığını belirledi. Dün akşam saatlerinde villaya baskın yapan jandarma ekipleri, villada 5 kilo 700 gram toz esrar, 50 gram uyuşturucu madde skunk, hassas terazi, toz esrar yapımında kullanılan elek ve öğütücü ile başka biri adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirdi. S.K.'yı gözaltına aldı. S.K. ile bağlantısı olduğu tespit edilen, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan hakkında 18.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T. (44) ile 2 ayrı hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan M.K.(30) da sahte kimlikler ile yakalanarak, Tekirova Karakol Komutanlığı'na getirildi. 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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