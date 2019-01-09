Van ve Diyarbakırda fuhuş operasyonu

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında Van ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'fuhşa teşvik ve aracılık etme, yer ve imkân sağlama' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri takibe aldı. 2 ay süren takibin sonunda da 7 şüpheliye yönelik Van ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Van'da 6, Diyarbakır'da ise 1 şüpheli yakalandı. Oparasyonda fuhuş yaptığı tespit edilen 27 kişiye ise 28 bin 728 TL idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 5'i tutuklanarak cezaevini gönderildi.



FOTOĞRAFLI