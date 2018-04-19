Van Gölü'ne 500 metrelik ağ atan kaçak avcıya 1322 lira ceza

VAN Gölü'nde, 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasaklanan inci kefali avlamak için suya atılan, 500 metre uzunluğunda balık ağı ele geçirildi. Ağı atan kişiye, 1322 lira para cezası uygulandı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini kaçak avlayanlara yönelik jandarma, karadan ve gölden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri, Merkez Tuşba ilçesinde yaptığı denetimlerde, göle inci kefalini avlamak için atılan 500 metre balık ağı ele geçirdi. Kullanımı yasak balık ağı atan bir kişiye,1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na göre 1322 lira para cezası uygulandı.



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