Van Gölü'nde kaçak avlananların kullandığı ağ ile tekne bulundu

Behçet DALMAZ/VAN, () - VAN Gölü kıyısındaki Karahan ve Ovapınar bölgelerinde, inci kefali tutmak için atılan 200 metrelik manyat tipi balık ağıyla göl kıyısındaki sazlıklara gizlenen balıkçı teknesi ele geçirildi.

Van'da, 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri için avlanması yasaklanan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla jandarma ekipleri, gece- gündüz nöbet tutuyor. Bu kapsamda, Muradiye İlçesi Jandarma Asayiş İstihbarat ile Edremit Bot Tim Komutanlığı ekipleri, Van Gölü kıyısındaki Ovapınar ve Karahan mahallelerindeki sazlıklarda kaçak balık avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Gölde feribotla yapılan operasyona, karadan da jandarma asayiş ve istihbarat ekipleri destek verdi. Operasyonda, balık avlanırken kullanıldığı belirtilen, sazlıklar arasına gizlenen balıkçı teknesi ile inci kefalinin avlanması için atılan 200 metrelik manyat tipi balık ağı ele geçirildi.

Jandarma yetkilileri, avlanması yasaklanan inci kefalinin korunmasına yönelik kaçak avcılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edileceğini belirtti.



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