Van'da Zehir Tacirlerine Baskın

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN'da polisin kontrol noktasında durdurduğu araçta, narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada 105 kilo 270 gram eroin, ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Edremit ilçesi, Kurubaş mevkiinde oluşturulan kontrol noktasında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan detaylı aramada, araç kasasının tabanına zulalanmış şekilde 200 paket halinde toplam 105 Kilo 270 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda şüpheli H.A. gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.





Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2018, 12:27