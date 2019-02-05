Van'da uyuşturucu satıcılarına operasyon

Orhan AŞAN/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramasında 19 paket halinde satışa sunulmaya hazır eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bulunan İki Nisan Caddesi üzerinde şüphe üzerine otomobili durdurdu. Otomobil içerisinde bulunan 3 şüphelinin yapılan üst aramalarında 19 paket halinde satışa hazırlanan eroin ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. 3 şüpheliden 2'si, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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