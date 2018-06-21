Van'da 'seçim güvenliği' toplantısı

VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi ile ilgili 'seçim güvenliği' toplantısı yapıldı.

Valilik Ali Paşa Toplantı Salonu'nda, Vali Zorluoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Van vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, Jandarma Komutanı ve Emniyet Müdürü katıldı. Toplantıda konuşan Vali Zorluoğlu, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi için kentteki güvenlik birimleri ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla toplantı yaptıklarını belirterek, "İlimizde seçim takviminin işlenmesiyle birlikte alınan tedbirleri istişare etmek, varsa ekstra tedbirleri değerlendirmek için yaptığımız toplantı çok önemliydi.Bu seçimin huzur ve güven içerisinde geçmesi için güvenlik birimlerimiz her türlü tedbiri almıştır" dedi.

Toplantı, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığının seçime yönelik tedbir ve çalışmalarını içeren bilgilendirme sunumları ile son buldu.



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