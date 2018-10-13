Van'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

VAN, () - VAN'da jandarmanın PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapıtığı operasyonlarda, şehir eylemlerinde kullanılacağı düşünülen silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinin, şehirlerdeki terör gruplarına kent merkezlerinde eylem yapma talimatı verdiğinin belirlenmesi üzerine kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın sözde şehir yapılanması YPS birimleri tarafından kullanılmak üzere; İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesine operesyon düzenlendi. Yapılan operasyonda toprağa gömülü 1 AK-47 piyade tüfeği, 2 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 169 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 32 PKMS makineli tüfeği fişeği, 5 el bombası ele geçirildi.

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