Van'da, mağarada PKK'nın EYP düzeneği ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik Çatak ilçesine bağlı Körüklü Mahallesi kırsal alanına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde PKK'lılarına kullanıldığı mağara tespit edildi. Mağarada yapılan aramada 1 el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 fünye, 15 metre kablo, 1 çift ayakkabı, 1 güç kaynağı, 16 pil, 1 şemsiye, 1 alüminyum folyo, bol miktarda muhtelif tıbbi malzeme ile son kullanma tarihi henüz geçmemiş gıda malzemeleri ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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