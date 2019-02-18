Van'da kaçakları taşıyan minibüste 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi

HAKKARİ- Van'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan minibüste 38 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi gözaltına alınırken, 3 sırt çantasında 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi.

Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Van-Hakkari Karayolu üzerinde uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistanlı uyruklu 38 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yapan M.S.E., gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramada ise 3 sırt çantası içerisinde zulalanmış 11 kilo 378 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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