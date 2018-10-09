Van'da 58 kaçak göçmen yakalandı

Arif KARAKAŞ/VAN, () - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Gevaş ve İpekyolu ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı.

Polis ekipleri, aldığı ihbar üzerine İpekyolu ve Gevaş ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Metruk evlere yapılan baskınlarda Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, polis ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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