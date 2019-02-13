Van'da 15 Şubat öncesi PKK operasyonu: 27 gözaltı

VAN'da polis ekipleri tarafından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanma yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi eylem hazırlığında olan 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde kurusıkı tabanca, havai gişek ve çok sayıda dijital materyaller ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümü olan 15 Şubat öncesi eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 31 şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, işyeri ve üst aramalarında 1 kurusıkı tabanca, havai fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.



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