Valilikten gözleri oyulmuş bulunan köpekle ilgili açıklama

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, () - HAKKARİ Valiliği'nce Zap Suyu kenarında, güvenlik korucusu tarafından iki gözü oyulmuş bulunan köpekle ilgili açıklama yapıldı. Yaralı köpeğin belediye ekiplerince öldürülmediği, veterinerin tavsiyesiyle narkoz verilerek uyutulduğu ve tedaviye alındığı; ancak yoğun şiddete maruz kaldığı için yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Köpeğin ölümüyle ilgili kapsamlı inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve İstanbul'da ameliyat edilip tedavisi sürerken ölen siyah yavru köpeğin görüntüleri hafızalardaki canlılığını korurken, benzer bir köpek vahşeti haberi de Hakkari'den geldi. Dün sabah saatlerinde Hakkari kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Zap Vadisi çevresinde devriye görevi yapan bir güvenlik korucusu, gözleri oyulmuş köpekle karşılaşınca hemen görüntülerini ve fotoğraflarını çekip, yardım için internetten araştırma yaptı. Güvenlik korucusu, araştırmaları sonucunda Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan hayvan hakları savunucusu Türkan Dağdelen'e ulaştı.

Çektiği görüntüleri ve fotoğrafları Dağdelen'e gönderen güvenlik korucusu, köpek için yardım istedi.

Bunun üzerine harekete geçen Dağdelen, köpeği Dalaman'a getirtmek için güvenlik korucusundan bir araç kiralamasını istedi. Yapılan görüşmeler üzerine de 4 bin TL'ye araç kiralandı. Araç sahibi köpeğin bulunduğu bölgeye giderken, Dağdelen'e köpeğin ortadan kaybolduğu söylendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dağdelen, yaşanan olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, bölgeye giden belediye ekiplerini suçladı.

KÖPEK ÖLDÜ, VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Hakkari Valiliği'nce iki gözü oyulmuş bulunan köpekle ilgili yazılı açıklama yapıldı. İhbar üzerine bulunduğu yere gidilip, köpeğin alındığı ve uyutularak tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"02.07.2018 günü saat: 13.30 sıralarında 155 Polis İmdat Hattından gelen çağrı üzerine Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri aranarak, Seyitoğlu Taşocağı yakınında Zap Suyu kenarında yaralı ve iki gözü oyulmuş bir sokak hayvanının olduğu yönünde bilgi verilmesi üzerine, Başıboş Sokak Hayvanları Toplama Ekibi görevlilerimiz saat: 14.05 civarında olay yerine ulaşmışlardır. Olay yerine ulaşan ekiplerimiz köpeği yakalamaya çalışmış fakat yakalanması mümkün olmadığından dolayı veteriner hekimin tavsiye dozunda narkoz verilerek uyutulması beklenilmiştir. Daha sonra yaralı sokak hayvanı tedavi edilmek üzere Belediye Rehabilitasyon Merkezine getirilmiş olup; burada veteriner hekim tarafından yapılan ilk incelemede; hayvanın iki gözünün oyulduğu, darp edildiği ve karın boşluğunda travmaya bağlı kanama olduğu tespit edilmiştir. Veteriner hekim tarafından yapılan klinik muayene sonucunda ise kalp ve solunum fonksiyonlarının minimale indiği ve solunum arrestine (yetmezliği) girdiği anlaşılmıştır. Hayata döndürebilmek için kalp ve solunum masajı yapılmış ancak tüm müdahalelere rağmen tedaviye cevap veremeyerek hayata döndürülememiştir. Sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında giderek yayılan 'İlimiz Merkez Zap Suyu kenarında gözleri oyulmuş köpeğin Belediye Ekiplerince öldürüldüğü' şeklinde yer alan haberler gerçeği yansıtmamakta olup; gerekli tüm müdahalelerin Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Yetkilileri tarafından yapıldığı, fakat yaralı hayvanın yoğun darp ve şiddete maruz kalmış olmasından dolayı hayata döndürülemediği tarafımızca tespit edilmiştir. Başta Hakkarili vatandaşlarımız olmak üzere bütün ülkede üzüntüye sebep olan bu insanlık dışı olayın her yönü ile aydınlatılabilmesi için valiliğimiz tarafından kapsamlı inceleme başlatılmıştır."



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