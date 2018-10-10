Vali, 9 ölümlü kazada kontrol şefi için soruşturma talebini reddetti

TRABZON Valiliği; 29 Mart'ta Bayburt- Gümüşhane yolunda İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan çukura düşmesi sonucu 6'sı İranlı, 3'ü Türk 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili kusurlu bulunan Karayolları Kontrol Şefi H.B.A. hakkında, soruşturma izni vermedi. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un ret kararına itiraz etti.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, İran plakalı otomobil ile minibüsün, menfez inşaatı için tek şeridi kapatılan yolda açılan 6 metrelik çukura düşmesi sonucu 6'sı İranlı, 3'ü Türk, 9 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza ile iddianame hazırladı. İhmalleri ve kusurları olduğu iddiasıyla firmanın şantiye şefi Şeref Ali, formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, otomobil ile minibüsün çukura düşmeden önce çarptığı sola mecburi yön levhasını tekrar görünür hale getirmediği gerekçesiyle tabelaya çarpan otomobil sürücüsü Recep Güzel hakkında, 'Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesi gereği 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıldan 15'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, kazada çukura düşen minibüs sürücüsü Recep Kuyruk ile otomobil sürücüsü Alireza Bakhızadeh'in de kusurlu olduğu belirtildi.

KONTROL ŞEFİ HAKKINDA SORUŞTURMA TALEBİNE RET

İddianamedeki bilirkişi raporunda, Karayolları Kontrol Şefi H.B.A.'nın, yüklenici firma tarafından düzenlenen 'işaretleme tutanağı'nı gerek yönetmenliğe gerekse çalışma alanındaki işaretlemelere uygun olmamasına rağmen imzaladığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2011/6 nolu iç genelgesinin 5'inci maddesi uyarınca kontrol görevini yerine getirmediği kaydedildi. Kontrol Şefi H.B.A., kazanın oluşumunda yüzde 20 oranında kusurlu bulundu.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, Kontrol Şefi H.B.A. hakkında Trabzon Valiliği'nden soruşturma izni istedi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 21.06.2018 tarih ve 32 sayılı kararla soruşturma izni talebini reddetti. Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı, Valiliğin ret kararına Samsun İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etti. İtirazın ilgili mahkemece değerlendirildiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 29 Mart günü saat 20.30 sıralarında, Bayburt- Gümüşhane yolu Akşar beldesi yakınlarında meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihalesi yapılan yolda, şirket tarafından menfez çalışması başlatılınca tek şerit, ulaşıma kapatıldı. Gümüşhane yönünden Bayburt yönüne giden Recep Güzel yönetimindeki 16 KIP 92 plakalı otomobil, sola mecburi yönün gösterildiği levhaya çarptı. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Güzel, yardım çağırmaya gitti. Bu sırada ulaşıma kapatılan yoldaki menfez çalışması için kazılan 6 metre derinliğindeki çukura, Bayburt'tan Gümüşhane yönüne giden Recep Kuyruk yönetimindeki 61 BT 285 plakalı minibüs ile Alireza Bakhızadeh'in kullandığı 50 E 61910 İran plakalı otomobil düştü. Kazada İran vatandaşı sürücü Alireza Bağhizadeh, Adrina Bağhizadeh, Elaheh Shakeri, Kazem Poormehdi, Farideh Molavifard ve Heliya Poormehdı ile minibüs sürücüsü Recep Kuyruk (21) ve yolculardan Muhammet Çakmak (32) ile Esma Adıgüzel (29) hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan firmanın şantiye şefi Şerif Ali ile formenler Coşkun Açıkgöz ve Köksal Yıldırım, mahkemece tutuklandı. Formenler, 66 gün sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şerif Ali'nin tutukluluk halinin ise sürdüğü belirtildi.



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