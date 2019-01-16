Uzman Çavuş'un kullandığı otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı - Ek fotoğraflar

Uzman Çavuş'un kullandığı otomobil TIR'ın altına girdi: Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı - Ek fotoğraflar

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