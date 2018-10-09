Uzman çavuş, domuz avında kaza kurşunuyla öldü iddiası

ÇORUM'un Dodurga ilçesinde izinli olarak geldiği köyünde arkadaşı ile çıktığı domuz avında kaza kurşunuyla vurulduğu iddia edilen Uzman Çavuş Mustafa Şahin (29) hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Dodurga ilçesi Dikenli köyünde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre Ankara'da görev yapan 2 çocuk babası Uzman Çavuş Mustafa Şahin, izinli olarak geldiği köyünde bir arkadaşı ile birlikte gece domuz avına çıktı. Şahin'in av sırasında kaza kurşunuyla vurularak olay yerinde hayatını kaybettiği öne sürüldü. Olay yerine gelen jandarma ekibi soruşturma başlattı. Uzman Çavuş Mustafa Şahin'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



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