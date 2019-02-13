Üzerinden çok sayıda araç geçen alzheimer hastası öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde yolda ezilmiş erkek cesedi bulundu. Üzerinden çok sayıda aracın geçtiği belirlenen cesedin, alzheimer hastası Mehmet Candan'a (85) ait olduğu belirlendi.

Denizli - Muğla karayolu, Tavas ilçesi çıkışında dün saat 21.00 sıralarında yol ortasında hareketsiz yatan kişiyi gören sürücüler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, yolda erkek cesedi ile karşılaştı. Ezildiği için tanınmayacak halde olan cesedin üzerinden çıkan kimlikten, Mehmet Candan'a ait olduğu belirlendi. Üzerinden çok sayıda araç geçtiği belirten Candan'ın, Kale ilçesinden geldiği ve alzheimer hastası olduğu bildirildi.

Mehmet Candan'ın cesedi, savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Candan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.



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