Uzaklaştırma kararını ihlal eden kocaya 40 günlük tutuklama

MALATYA'da, ayrı yaşadığı eşine şiddet uygulayan ve mahkemenin verdiği uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için gözaltına alınan Özkan O.'ya 40 günlük hapis cezası verildi.

Sevkan O., 2003 yılında Özkan O. ile evlendi, 2 çocuk dünyaya getirdi. Sevkan O. bir süre sonra eşinin kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla ayrılma kararı aldı. Baba evine dönen Sevkan O., eşi Özkan O.'ya boşanma davası açtı. Özkan O. eşini tehdit etmeye devam edince Sevkan O. mahkemeye başvurarak eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Geçen hafta, yeniden eşi tarafından tehdit edilen Sevkan O.'nun şikayetiyle, Özkan O., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 40 günlük hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

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