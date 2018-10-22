EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ
Kayseri'de 11 yıllık eşi tarafından göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'Uzaklaştırma' kararını dinlemedi, barışmayan eşini vurdu (2)
EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ Kayseri'de 11 yıllık eşi tarafından göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen,...
EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ
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