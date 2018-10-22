'Uzaklaştırma' kararını dinlemedi, barışmayan eşini vurdu (2)

EŞİNİN VURDUĞU KADIN ÖLDÜ Kayseri'de 11 yıllık eşi tarafından göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Turna Gül Cuntar (35) kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen,...