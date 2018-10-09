Uyuşturucuyu bebek beşiğine saklamışlar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin bir eve yaptığı aramada bebek beşiği içine saklanmış kokain, uyuşturucu haplar, tabanca ve para ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine evde arama yapan polis ekipleri, bebek beşiğinin içine saklanmış 120 gram kokain, 250 uyuşturucu hap, 1 tabanca, tabancaya ait 20 mermi ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 1350 lira ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili soruşturma sürüyor.



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