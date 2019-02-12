Uyuşturucu tüfekle vurulan köpek, çöp kamyonuna atılmış

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da, sokak köpeğinin belediye görevlilerince uyuşturucu iğne atan tüfekle vurulduktan sonra sürüklenip, çöp kamyonuna atıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Isparta Hayvan Koruma Derneği'nce olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Belediye Başkanı MHP'li Sezayi Çakır, köpeğin iyi olduğunu belirterek, "Gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır" dedi.

Olay, 7 Şubat'ta, merkeze bağlı Kuleönü beldesinde meydana geldi. Kuleönü Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerinin, evin ahırına kaçan köpeği uyuşturucu tüfekle vurduktan sonra yerde sürükleyip, çöp kamyonuna atarak, götürdüğüne dair görüntüler, sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Isparta Hayvan Koruma Derneği üyeleri, olayla ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulundu.

'KÖPEĞİ ÇÖPLÜKTE BULAMADIK'

Isparta Hayvan Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Sabri Kocabaş, beraberindeki ekiple kendilerine gelen ihbar üzerine bölgeye gittiklerini, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten ve detaylı araştırma yaptıktan sonra savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Kocabaş, "Köpeğe önce uyuşturucu iğne atılıyor daha sonra sürükleyerek, çöp kamyonuna atıyorlar. Çöp kamyonunda presliyorlar. Çöplüğe gittik ama köpeği bulamadık. Sadece tek vurulan hayvan olmadığını ve 1 haftadır yapıldığını öğrendik. Oradaki vatandaşlar genelde geceleri vurulduğunu söylüyor. Biz de olayın yakın takipçisiyiz. Barınağı olmayan belediyelerde gizlice benzer katliamlar yapılıyor. Belediyeler ceza kapsamına alınmadığı ve görevini yapmadığı sürece bu görüntüleri görmeye devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN ÇAKIR: İDARİ VE HUKUKİ İŞLEM YAPILDI

Kuleönü Belediye Başkanı Sezai Çakır ise olayla ilgili yayımladığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde kasabamızda yaşanan, gerekçesi ne olursa olsun hiçbir şartta kabul edilemeyecek bir olay ile ilgili kamuoyunu bilgilendirerek böylesi kötü bir olayda bile menfaat beklentisi içinde olanların gerçek yüzlerini herkesin görmesini sağlamak için açıklama gereğini duyuyorum. Bir toplantı için il dışında olduğum bir günde belediyemize bir şikayet gelmiş ve sokakta çocuklara saldıran bir köpek olduğu bildirilmiştir. Belediye görevlileri köpekleri uyuşturucu ile etkisiz hale getirip gereken müdahaleyi yaparken görüntülerde göründüğü gibi çok dikkatsiz ve içimizi yakan bir görüntüye sebep olmuşlardır. Hangi sebeple olursa olsun bu olayı duyar duymaz gereken soruşturma açılmış, idari ve hukuki işlem yapılmıştır."

'GÖRÜNTÜLERİN YAYINLANMAMASI KARŞILIĞINDA TALEPTE BULUNDULAR'

Güvenlik kamerası görüntülerini servis edenler hakkında da şikayette bulunacağını aktaran Başkan Çakır, "Şunu da belirtmek isterim ki bu görüntüleri servis eden kişinin maalesef niyeti bu olayı ortaya çıkarmak ve suçlularla ilgili gerekenin yapılması değildir. Bu görüntülerin yayınlanmaması karşılığında bizden talepte bulunmaları da bizi üzmüştür. Şiddetle reddettiğim bu çirkin teklif için de gereken hukuki işlem yapılacaktır. Bizleri derinden üzen bu kötü muameleye maruz kalan köpeğimizin sağlık durumu iyi ve şu anda Isparta Belediyemize ait hayvan barınağında gözetim altındadır. Üzüntülerimi belirtirken, bir kez daha suçlusu kim olursa olsun kasabamızda yaşanan bu olaydan dolayı herkesten özür diliyorum" dedi.

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