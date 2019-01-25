Uyuşturucu ticaretine 11 yıl hapis

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polis tarafından evinde 3 kilo esrar ele geçirilen Ali Gezinç (56), tutuksuz yargılandığı davada, 11 yıl hapis ve 30 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İnegöl İlçe Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2017'de Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki kahvede uyuşturucu sattığı öne sürülen Ali Gezinç'i yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı gizli bölmelerde 3 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ali Gezinç, mahkemece tutuklandı.

Yargılama aşamasında bir süre sonra tahliye olan sanık, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Ali Gezinç, uyuşturucu satmadığını, içici olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa 11 yıl hapis ve 30 bin TL para ceza ile yurt dışına çıkma yasağı verildi. Tahliye olan sanığın cezasının onanmasıyla cezaevine gireceği öğrenildi.



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