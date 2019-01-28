Uyuşturucu ticareti şüphelisi kadınlar adliyeye gülerek geldi

BURSA'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti şüphelisi aynı aileden 3'ü kadın 4 kişinin adliyeye götürülürken gülmeleri dikkat çekti.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, merkez Yıldırım ilçesinde 2 farklı adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Adreslere eş zamanlı olarak operasyonlar düzenleyen polis ekipleri 55 gram esrar, 12 adet ecstasy hap, 14 gram bonzai, 25 gram metamfetamin, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan 13 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden 9'una uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen aynı aileden B.Ç ile H.Ç., K.Ç. ve G.Ç. isimli kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Şüpheliler, rahat tavırları dikkatleri çekerken kameralara da el salladılar. Gülerek ekip aracına binen 4 şüpheli adliyeye götürüldü.

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