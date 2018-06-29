Uyuşturucu tacirleri adliyede (2)

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polis ve jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği ortak operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli savcılık sorgularından sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklarınken, M.T.A, A.U. ve A.A ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.