Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen sokak satıcısı Ertuğrul S. ile bu kişiden uyuşturucu satın alan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet...

Uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ta polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda, cezaevi firarisi olduğu belirlenen sokak satıcısı Ertuğrul S. ile bu kişiden uyuşturucu satın alan 2 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen 2 şüpheliyi takip eden ekipler şüphelilerin uyuşturucuyu Ertuğrul S.'den aldığını belirledi. Operasyonla gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden 67 gram uyuşturucu ele geçirdi. Ekipler 3 yıl  6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Ertuğrul S.'nin evinde yaptığı aramada ise 10.90 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ertuğrul S. ve 2 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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